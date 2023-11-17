Основной период сдачи ЕГЭ в 2024 году запланирован с 23 мая по 1 июля

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор и Минпросвещения подготовили проект расписания Единого госэкзамена в 2024 году, основной период сдачи ЕГЭ предлагается начать 23 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Проект соответствующего приказа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Основной период сдачи экзамена, включая резервные дни, должен пройти с 23 мая по 1 июля. Досрочный период - с 22 марта по 12 апреля, дополнительный период - 4 и 9 сентября.

ЕГЭ по математике базового и профильного уровня в основной период должен пройти 31 мая, а по русскому языку - 28 мая.

ЕГЭ по всем учебным предметам в 2024 году должен начинаться в 10.00.

В 2023 году основной период сдачи ЕГЭ пришелся на 26 мая - 1 июля.