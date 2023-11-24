Wildberries ожидает серьезных убытков из-за проверки силовиками склада компании

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Маркетплейс Wildberries прогнозирует миллиардные убытки предпринимателям из-за приостановки работы склада в Электростали (Московская область) на фоне проверки силовыми структурами, сообщает в пятницу пресс-служба Wildberries.

"В связи с проверкой силовых органов к работе не могут приступить более 8 тысяч занятых на складе Wildberries в Электростали. Сотни тысяч товаров продавцов не отгружаются клиентам. Эта ситуация грозит миллиардными убытками предпринимателей в высокий сезон", - говорится в сообщении.

Руководство Wildberries находится на постоянной связи с представителями правоохранительных органов. "Пока нормализовать работу не удаётся, проверка продолжается", - подчеркнули в компании.

Со своей стороны, собеседник "Интерфакса" в правоохранительных органах подтвердил работу силовиков на территории склада маркетплейса. "Мероприятия проводятся в рамках операции "Мигрант". У граждан проверяют регистрационные документы, выявляют уклонистов от службы в армии и вручают повестки", - сказал он.

Официальным комментарием правоохранительных органов агентство не располагает.