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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

В "Абрау Дюрсо" ждут роста продаж российских вин до 30% на фоне роста пошлин на импорт

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские виноделы в 2024 году могут увеличить продажи своей продукции на 25-30% на фоне роста пошлин на ввоз вина из недружественных стран, прогнозирует президент ГК "Абрау-Дюрсо" Павел Титов.

"Из-за роста ввозных пошлин рынок импортных вин из недружественных стран в будущем году сократится на четверть, и наша компания, наряду с другими российскими виноделами, - бенефициары этого процесса", - сказал он "Интерфаксу".

Таким образом, по его словам, рост продаж отечественных вин в 2024 году может составить 25-30%.

Титов считает. что повышение акциза на вино в мае 2024 года не повлияет на темпы развития отрасли: "Отечественные виноделы - единственные, кто может компенсировать затраты на акциз в полном размере".

С августа 2023 года ставка пошлины на ввоз вина из недружественных стран составляет 20%, но не менее $1,5 за литр против прежних 12%. Она будет действовать до конца 2023 года. Российские виноделы высказываются за ее продление на 2024 год. Минсельхоз это предложение поддерживает, заявил в середине октября глава ведомства Дмитрий Патрушев.

По данным ФТС, сбор таможенных платежей за ввоз в Россию в августе-октябре вина из недружественных стран вырос в годовом выражении в 3,5 раза и достиг 8,4 млрд рублей. При этом физический импорт из этих стран снизился на 38%, до 93 тысяч тонн со 151 тысячи тонн годом ранее. По итогам 10 месяцев этого года импорт был выше прошлогоднего - 532,4 тысячи тонн против 501,1 тысячи тонн. Но, как прогнозируют в ФТС, за 11 месяцев динамика будет уже отрицательной.

Акциз на вино в России с 1 мая 2024 года может увеличиться до 108 рублей за литр против 34 рублей в этом году, на игристое вино - до 141 рубля против 45 рублей. Это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, внесенными правительством в Госдуму в рамках "бюджетного пакета".

В 2022 году "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в России, реализовало более 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,1% больше, чем в 2021 году.

Абрау-Дюрсо Дмитрий Патрушев Минсельхоз Павел Титов ФТС
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