Сбор таможенных платежей за вино из недружественных стран вырос в 3,5 раза

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Сбор таможенных платежей за ввоз в Россию в августе-октябре вина из недружественных стран вырос в годовом выражении в 3,5 раза за счет повышения ставки импортной пошлины, сообщил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования Федеральной таможенной службы (ФТС) Максим Чмора в пятницу в Москве.

Согласно его презентации на Российском винодельческом форуме, объем таможенных платежей в августе-октябре 2023 года составил 8,4 млрд рублей против 2,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года. При этом импорт вина из недружественных стран снизился на 38%, до 93 тыс. тонн, со 151 тыс. тонн годом ранее.

С августа ставка пошлины составляет 20%, но не менее $1,5 за литр против прежних 12%. Она будет действовать до конца 2023 года. Однако отечественные виноделы высказываются за ее продление на 2024 год. Минсельхоз это предложение поддерживает, заявил накануне на форуме глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Как считает Чмора, повышение пошлины может привести к тому, что по итогам 11 месяцев импорт вина в РФ снизится по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пока же итоги 10 месяцев показывают рост. В январе-октябре в РФ было ввезено 532,4 тыс. тонн вина против 501,1 тыс. тонн за соответствующий период прошлого года. "Причем основные лидеры, а из топ-10 шесть приходится на недружественные страны, свои показатели не потеряли. Все вопросы, связанные с перенастройкой логистики экспортно-импортной, изменением пунктов пропуска, видов транспорта, были быстро решены, найдены выходы, и основные лидеры работают так же успешно, как раньше", - сказал он.

Согласно презентации, за 10 месяцев 30% поставок в РФ пришлось на Италию, которая ввезла 157 тыс. тонн против 163 тыс. тонн год назад. На втором месте с долей 17% - Грузия (90 тыс. тонн против 73 тыс. тонн), на третьем - Испания (71 тыс. тонн против 75 тыс. тонн, доля 13%), на четвертом - Франция (45 тыс. тонн против 44 тыс. тонн, доля 8%). Топ-5 замыкает Португалия (31 тыс. тонн против 27 тыс. тонн доля 6%).

В то же время экспорт вина за 10 месяцев снизился до 1,4 тыс. тонн, что в два раза меньше, чем годом ранее. Основным покупателем стал Китай, на долю которого пришлось 41% поставок. Кроме того, российское вино экспортировалось в Абхазию, Израиль, Таджикистан и Турцию.