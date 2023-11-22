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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Минфин пока не планировал дополнительное повышение пошлин на "недружественное" вино

Минфин пока не планировал дополнительное повышение пошлин на "недружественное" вино
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В правительстве РФ пока не планируют дополнительно повышать пошлины на импорт вина из из недружественных стран.

"Нет, такой вопрос не обсуждался, в Минфине точно", - заявил журналистам статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

С августа 2023 года ставка пошлины на ввоз вина из недружественных стран составляет 20%, но не менее $1,5 за литр против прежних 12%. Она будет действовать до конца 2023 года.

Однако отечественные виноделы высказываются за ее продление на 2024 год. Минсельхоз это предложение поддерживает, заявил в середине октября на Российском винодельческом форуме глава ведомства Дмитрий Патрушев.

По данным ФТС, сбор таможенных платежей за ввоз в Россию в августе-октябре вина из недружественных стран вырос в годовом выражении в 3,5 раза и достиг 8,4 млрд рублей. При этом физический импорт из этих стран снизился на 38%, до 93 тысячи тонн со 151 тысячи тонн годом ранее.

Алексей Сазанов Дмитрий Патрушев Минсельхоз Минфин ФТС
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