Более 3 млн российских туристов отдохнули в Анталье за 10 месяцев

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Россия заняла первое место по турпотоку в турецкую Анталью, в январе-октябре ее посетили 3,32 млн россиян, что на 17% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает издание Ensonhaber со ссылкой на данные управления по туризму провинции.

Согласно статистике ведомства, Россия заняла первое место по турпотоку в Анталью в январе-октябре. На втором месте Германия, откуда приехали 3,16 млн. Замыкает тройку лидеров Великобритания (1,24 млн). За ней следует Польша (1,04 млн).

Как отмечает портал, туристический сектор Антальи быстро восстанавливается, и, по состоянию на 6 ноября, провинцию посетили более 15 млн иностранных туристов.

Турпоток за 10 месяцев составил 14,96 млн, это на 5,8% больше, чем за аналогичный период в допандемийном 2019 году и на 17,5% больше, чем в прошлом.