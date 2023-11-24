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Минэкономразвития сообщило о подготовке с Турцией дорожной карты инвестпроектов в туризме

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Представители Минэкономразвития и Минкультуры и туризма Турции обсудили вопросы сотрудничества в сфере развития взаимного туризма и договорились разработать дорожную карту по инвестиционным проектам в сфере туризма, сообщила пресс-служба российского министерства.

"Очередное, 13 заседание Российско-Турецкой рабочей группы по туризму состоялось в Анкаре. В ходе встречи были подведены итоги высокого туристического сезона. За прошедшие три квартала 2023 года рост турпотока из России в Турцию составил 30% по сравнении с аналогичным периодом прошлого года и превысил показатель в 4,4 млн поездок, объем въездного турпотока в Россию увеличился на 70%. По итогам года Россия и Турция максимально приблизятся к допандемийным объемам взаимных турпоездок", - говорится в сообщении.

На этой встрече глава российской делегации, замминистра экономического развития Владимир Ильичев заявил, что "необходимо сделать турецкое направление доступным для туристов из России как в плане стоимости, так и с транспортной точки зрения".

"И турбизнес, и авиакомпании отмечают, что спрос на пассажирские авиаперевозки стабильно превышают предложение", - сообщил он.

Турецкая сторона выразила готовность продолжать работу по созданию максимально комфортных условий для российских туристов. Замминистра культуры и туризма Турции Надир Альпаслан поблагодарил российскую делегацию за запуск механизма единой электронной визы в России, который уже стимулирует привлечение турецких граждан в страну.

"Отдельное внимание главы делегаций уделили перспективам расширения сотрудничества в сфере привлечения инвестиций в туристические проекты двух стран, в том числе на региональном уровне. Стороны договорились разработать совместную дорожную карту по инвестиционным проектам и представить ее на очередном заседании рабочей группы в России в 2024 году", - отмечают в Минэкономразвития.

"Туристическая сфера России и Турции привлекательна не только для самих туристов, но и для инвесторов", - подчеркнул Ильичев.

Минэкономразвития Минкультуры Владимир Ильичев Турция Надир Альпаслан
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