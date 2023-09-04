Более 2 млн туристов из России посетили Турцию в первое полугодие

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Более 2 млн россиян посетили в качестве туристов Турцию по итогам первого полугодия 2023 года, и такая динамика должна сохраниться, заявил президент России Владимир Путин.

"В прошлом году Турцию посетили более 5 млн туристов из России, а за первую половину текущего года - еще 2,2 млн россиян. Рассчитываем, что такая же динамика сохранится и в дальнейшем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи со своим турецким коллегой в понедельник.

Глава государства отметил при этом, что профильные ведомства РФ "продолжат работу с властями Турции, направленную на то, чтобы пребывание в этой стране российских граждан было безопасным и комфортным".

"Турецкие друзья делают для этого все, что в их силах", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что тема развития туризма была затронута в ходе прошедших переговоров.