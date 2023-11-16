Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" пока на паузе

Вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" пока на паузе
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о возможном обжаловании решения Верховного суда Нидерландов о передаче "скифского золота" Украине находится на паузе, в нынешней политической ситуации возвращение маловероятно, сообщил "Интерфаксу" специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мы изучаем юридические вопросы, но могу сказать только одно - в нынешней политической ситуации это маловероятно. После решения Верховного суда Нидерландов ситуация в высшей степени напряженная. Юридическая работа ведется, но сейчас, в силу политической ситуации, говорить об этом не приходится. В нынешнем политическом контексте любые юридические действия будут крайне сложны, поэтому я думаю, что сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Сейчас в этом вопросе пауза", - сказал Швыдкой в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

В РоссииАксенов счел возвращение "скифского золота" в Крым возможным лишь через решение задач СВОЧитать подробнее

Он сообщил, что разрешение подобных вопросов во многом зависит от политической ситуации.

"Даже сказать, что суд был свободен от политического влияния, я не могу", - уточнил Швыдкой.

По его словам, западные суды также работают и существуют в политическом контексте.

Четыре музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.

9 июня 2023 года было вынесено окончательное судебное решение: Верховный суд Нидерландов поддержал предыдущие инстанции, постановив передать "скифское золото" Украине.

Нидерланды Михаил Швыдкой
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дума сняла с рассмотрения проект об ответственности СМИ за цитирование фейков

Принят закон о приостановлении индексации зарплат госслужащих в 2024 году

Росфинмониторинг внес арестованных адвокатов Навального в перечень экстремистов

Организатор нападения на село под Брянском заочно получил пожизненный срок

Источники сообщили о возвращении во II чтение проекта о выплатах топливного демпфера

Следствие просит арестовать экс-президента и вице-президента компании "Балтика"

Следствие просит арестовать экс-президента и вице-президента компании "Балтика"

Сбербанк стал участником эксперимента по исламскому банкингу

Переполненность СИЗО в РФ сохраняется в 13 регионах, в том числе в Москве

Переполненность СИЗО в РФ сохраняется в 13 регионах, в том числе в Москве

В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему

В "ДОМ.РФ" ждут роста доли льготной ипотеки в России к концу года до 80% по объему

В Петербурге задержаны топ-менеджеры компании "Балтика"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });