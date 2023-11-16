Вопрос об обжаловании решения суда Нидерландов о "скифском золоте" пока на паузе

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о возможном обжаловании решения Верховного суда Нидерландов о передаче "скифского золота" Украине находится на паузе, в нынешней политической ситуации возвращение маловероятно, сообщил "Интерфаксу" специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мы изучаем юридические вопросы, но могу сказать только одно - в нынешней политической ситуации это маловероятно. После решения Верховного суда Нидерландов ситуация в высшей степени напряженная. Юридическая работа ведется, но сейчас, в силу политической ситуации, говорить об этом не приходится. В нынешнем политическом контексте любые юридические действия будут крайне сложны, поэтому я думаю, что сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. Сейчас в этом вопросе пауза", - сказал Швыдкой в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Он сообщил, что разрешение подобных вопросов во многом зависит от политической ситуации.

"Даже сказать, что суд был свободен от политического влияния, я не могу", - уточнил Швыдкой.

По его словам, западные суды также работают и существуют в политическом контексте.

Четыре музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.

9 июня 2023 года было вынесено окончательное судебное решение: Верховный суд Нидерландов поддержал предыдущие инстанции, постановив передать "скифское золото" Украине.