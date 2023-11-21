Экс-президент "Балтики" Шерстенников и топ-менеджер Рогачевский обжаловали арест

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент пивоваренной компании "Балтика" Денис Шерстенников, обвиняемый в мошенничестве, оспорил избранное на прошлой неделе заключение под стражу, сообщили "Интерфаксу" во вторник в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Из картотеки суда следует, что жалоба на меру пресечения подана накануне.

Второй фигурант дела - Антон Рогачевский, который в открытых источниках значится как вице-президент компании, - тоже обжаловал арест, добавили в пресс-службе судов.

17 ноября Выборгский районный суд Петербурга до конца декабря заключил под стражу Шерстенникова и Рогачевского по обвинению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, фигуранты и неустановленные соучастники, в том числе из сотрудников ООО "Пивоваренная компания "Балтика", до 17 июля 2023 года "путем обмана приобрели в пользу компаний "Карлсберг Казахстан" и "Виста БиУай Ко" принадлежащее ООО "ПК "Балтика" право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн рублей". Право предусматривало возможность экспорта продукции ООО "ПК "Балтика" на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Монголии и Белоруссии. Таким образом они причинили организации и РФ в лице временного управляющего - Росимущества - ущерб, считает следствие.