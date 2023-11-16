Следователь сообщил о скрывшейся в Европе подчиненной экс-президента "Балтики"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Следствие просит суд арестовать бывшего президента "Балтики" Дениса Шерстенникова, поскольку считает, что он может скрыться от уголовного преследования за рубежом, как и его вероятная подельница и бывшая подчиненная Кузьмина, заявил следователь в Выборгском районном суде Петербурга.

Суд выбирает меру пресечения Шерстенникову и вице-президенту "Балтики" Антону Рогаческому. Следствие попросило поместить их в СИЗО.

Как передал корреспондент "Интерфакса", представитель МВД мотивировал просьбу об аресте Шерстенникова в том числе наличием у фигуранта гражданства Турции, недвижимости на территории этой страны и банковских счетов.

"В пользу реальной значимости доводов следствия о наличии у Шерстенникова намерений скрыться свидетельствует и поведение вероятной соучастницы инкриминируемого ему преступления - бывшей подчиненной последнего Кузьминой, действия которой непосредственно завершили реализацию единого преступного умысла", - сказал следователь.

По его словам, после реализации преступного плана Кузьмина уволилась с занимаемой должности директора по правовым вопросам, маркетингу и экспорту пивоваренной компании "Балтика" и "покинула территорию России без явных намерений вернуться", устроившись в датскую компанию Carlsberg.

О задержании Шерстенникова и Рогаческого по делу о мошенничестве в особо крупном размере ранее 16 ноября сообщил источник "Интерфакса", не называя их имен.

Затем пресс-служба судов Петербурга назвала эти имена и уточнила, что следствие попросило их арестовать.

По версии следствия, фигуранты и их неустановленные соучастники, в том числе из сотрудников ООО "ПК "Балтика", до 17 июля 2023 года "путем обмана приобрели в пользу компаний "Карлсберг Казахстан" и "Виста БиУай Ко" принадлежащее ООО "ПК "Балтика" право интеллектуальной собственности стоимостью не менее 295,6 млн рублей". Право предусматривало возможность экспорта продукции ООО "ПК "Балтика" на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии и Белоруссии.

В управлении МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что по условиям сделки российские пивовары получали право на использование иностранного пивного бренда на территории России, а "Балтика" передавала право иностранным компаниям на реализацию своей брендовой продукции на территории других государств" и должна была получить от них 295 601 000 рублей. В результате права "Балтики" на бренд были переданы за границу, а оплаты за это не поступило и государству был нанесен ущерб, считают в МВД.

Шерстенников занимал пост президента "Балтики" с января 2021 года по 21 июля 2023 года.

Carlsberg Group в марте 2022 года заявила, что уйдет из России В конце июня 2023 года она сообщила, что подписала соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки. 16 июля президентским указом 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу, и сделка не состоялась.