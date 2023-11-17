Минсельхоз объявил о начале бесплатных поставок зерна в Африку

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Россия начинает бесплатные поставки зерна в страны Африки, первые суда прибудут в порты назначения в конце ноября - начале декабря, сообщил журналистам министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на международной выставке-форуме "Россия".

"Правительством приняты все необходимые решения для осуществления поставок. Первые два корабля - по 25 тысяч тонн каждый - в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября - начале декабря этого года", - сказал он.

Общий объем поставок до конца года составит до 200 тысяч тонн.

Патрушев сообщил, что корабли в Центральноафриканскую Республику, Зимбабве, Мали и Эритрею будут загружены пшеницей в ближайшее время и отправлены в эти страны до конца 2023 года.

О готовности поставить странам Африки бесплатно от 25 тысяч до 50 тысяч тонн зерна летом на форуме "Россия-Африка" заявил президент Владимир Путин. Речь идет о поставках в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрею. Доставка зерна также бесплатна для получателей.

В последние годы Россия активно развивает коммерческие поставки зерна в Африку. В числе крупных покупателей – Алжир, Танзания, Сенегал, Марокко и ряд других стран.