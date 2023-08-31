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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Песков назвал безосновательными утверждения, что РФ провоцирует голод в Африке

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Кремле назвали безосновательными утверждения украинских официальных лиц о том, что Россия своими действиями провоцирует голод в Африке, чтобы спровоцировать новые волны миграции, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал подобные заявления "преднамеренным искажением реальности".

Песков отметил, что дефицит зерна и продовольствия на африканском континенте никак не связаны с позицией России. "Наоборот, Россия занимает весьма и весьма ответственную позицию. Россия, несмотря на невыполнение соответствующих обязательств в отношении Москвы, неоднократно продлевала действие так называемой "зерновой сделки", - напомнил Песков.

По его словам, Россия "и сейчас, несмотря на то, что эта сделка не работает, занимает ответственную позицию".

"Вы знаете об инициативе направить беднейшим странам африканского континента бесплатную партию зерна. Об этом было объявлено на недавнем саммите Россия - Африка. Россия продолжает торговлю зерновыми и является ответственным и очень серьезным поставщиком, несмотря на существенные трудности, которые ей чинят страны Евросоюза, США. Речь идет о нелегитимных ограничениях, которые действуют по отношению к нашим поставщикам", - заключил пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков Африка
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