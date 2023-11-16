Рособрнадзор планирует перевести все системы ЕГЭ на отечественное ПО с 2026 года

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор планирует перевести связанные с Единым госэкзаменом (ЕГЭ) системы на отечественное программное обеспечение с 2026 года, а со следующего года ведомство планирует апробировать новую систему в нескольких регионах, сообщил замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский.

"Работа эта большая, сложная и объемная. Планируем ее завершить в 2026 году, но уже в 2024 году в нескольких субъектах мы апробируем новое программное обеспечение, которое используется в пунктах проведения экзаменов", - сказал замруководителя Рособрнадзора, его слова цитирует пресс-служба ведомства.