Опубликован приказ о правилах награждения выпускников школ медалями

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Золотые медали будут давать тем выпускникам, которые набрали не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и по одному из других сдаваемых предметов, говорится в приказе Минпросвещения, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Медаль "За особые успехи в учении" I степени вручается лицам (...) имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и набравшим: не менее 70 баллов на едином государственном экзамене по учебному предмету "Русский язык" и не менее 70 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов", - говорится в документе.

Серебряные медали будут давать тем, кто наберет не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и по одному из других сдаваемых предметов, следует из приказа.

Серебряные медали решили вернуть с нынешнего учебного года. Медали будут давать дополнительные баллы к ЕГЭ: серебряные - до трех баллов, а золотые - до пяти.