Пошлина на экспорт пшеницы из России с 22 ноября снизится на 3,3%

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 22 ноября составит 4 395,4 рубля против 4 544,9 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз. После небольшого "подскока" с 15 ноября она вновь снизится (на 3,3%), как и на предыдущих неделях.

На ячмень пошлина пятую неделю подряд будет нулевой. Пошлина на кукурузу снизится до 1 013,1 рубля с 1 102 рублей за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $254,8 за тонну на пшеницу ($253,1 неделей ранее), $165,2 - на ячмень ($165,5), $189,6 - на кукурузу ($188).

Пошлины будут действовать по 28 ноября включительно.