РФ в этом сезоне увеличила экспорт твердой пшеницы почти в 13 раз

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - РФ в этом сезоне (с 1 июля по 10 ноября) резко увеличила экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства макаронных изделий. Но планируемый запрет на ее отгрузки за рубеж может привести к прекращению производства и, как следствие, экспорта этого дорогого зерна, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Серьезную прибавку (в экспорте - ИФ) дала твердая пшеница. С июля по 10 ноября прошлого года ее отгрузки составили 52 тыс. тонн, в текущем за тот же период – 657 тыс. тонн. Видимо, по этой причине Минсельхоз решил инициировать закрытие экспорта", - сообщил Злочевский на пресс-конференции в понедельник в Москве.

Как сообщалось, Минсельхоз предлагает ввести запрет на экспорт пшеницы твердых сортов с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.

По его словам, росту экспорта способствовал действующий зерновой демпфер, в соответствии с которым экспортная пошлина рассчитывается от индикативной цены на всю пшеницу. В результате доля пошлины в цене на твердую пшеницу значительно меньше. "Это привело к тому, что начали активно развивать и производство этой пшеницы, и экспорт", - сказал он.

Как считает Злочевский, запрет экспорта лишит аграриев стимулов к производству твердой пшеницы, затраты на которую в два раза больше, чем на мягкую. При этом внутренний спрос на нее небольшой. Основные покупатели – за рубежом.

"По-прежнему закупает эту пшеницу Италия. Есть поставки и в Турцию. И это выгодно. Экспорт может служить драйвером для расширения производства. Запрещение экспорта – это очевидная ошибка", - сказал Злочевский, отметив, что для внутреннего рынка увеличивать ее производство "никто не будет".