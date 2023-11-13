Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

РФ в этом сезоне увеличила экспорт твердой пшеницы почти в 13 раз

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - РФ в этом сезоне (с 1 июля по 10 ноября) резко увеличила экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства макаронных изделий. Но планируемый запрет на ее отгрузки за рубеж может привести к прекращению производства и, как следствие, экспорта этого дорогого зерна, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

"Серьезную прибавку (в экспорте - ИФ) дала твердая пшеница. С июля по 10 ноября прошлого года ее отгрузки составили 52 тыс. тонн, в текущем за тот же период – 657 тыс. тонн. Видимо, по этой причине Минсельхоз решил инициировать закрытие экспорта", - сообщил Злочевский на пресс-конференции в понедельник в Москве.

Как сообщалось, Минсельхоз предлагает ввести запрет на экспорт пшеницы твердых сортов с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года.

По его словам, росту экспорта способствовал действующий зерновой демпфер, в соответствии с которым экспортная пошлина рассчитывается от индикативной цены на всю пшеницу. В результате доля пошлины в цене на твердую пшеницу значительно меньше. "Это привело к тому, что начали активно развивать и производство этой пшеницы, и экспорт", - сказал он.

Как считает Злочевский, запрет экспорта лишит аграриев стимулов к производству твердой пшеницы, затраты на которую в два раза больше, чем на мягкую. При этом внутренний спрос на нее небольшой. Основные покупатели – за рубежом.

"По-прежнему закупает эту пшеницу Италия. Есть поставки и в Турцию. И это выгодно. Экспорт может служить драйвером для расширения производства. Запрещение экспорта – это очевидная ошибка", - сказал Злочевский, отметив, что для внутреннего рынка увеличивать ее производство "никто не будет".

Российский зерновой союз Минсельхоз Италия Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Альфа-банк за 9 месяцев получил чистую прибыль по РСБУ в сумме 85,8 млрд руб.

Производители электромобилей увеличивают скидки на фоне падения спроса

Производители электромобилей увеличивают скидки на фоне падения спроса

ОПЕК обвинила спекулянтов в падении цен на нефть

ОПЕК обвинила спекулянтов в падении цен на нефть

Зерновой союз предупредил о подорожании производства зерна в 2024 году минимум на 30%

Клиенты Сбербанка столкнулись с трудностями при совершении переводов

"Соллерс" локализовал на УАЗе производство автокомпонентов

"Соллерс" локализовал на УАЗе производство автокомпонентов

OpenAI планирует привлечь допкапитал от Microsoft на создание "суперинтеллекта"

OpenAI планирует привлечь допкапитал от Microsoft на создание "суперинтеллекта"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });