Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 ноября снизится на 8%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 9 ноября составит 4 529,7 рубля против 4 923,4 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз РФ.

Это на 8% ниже, чем неделей ранее.

На ячмень пошлина третью неделю подряд будет нулевой. Пошлина на кукурузу снизится до 1 291,2 рубля с 1 618 рублей за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $252,2 за тонну на пшеницу ($253,2 неделей ранее), $165,4 - на ячмень ($164,7), $190,4 - на кукурузу ($191,6).

Пошлины будут действовать по 14 ноября включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15 875 рублей с 13 875 рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.