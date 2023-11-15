Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 15 ноября повысилась на 0,3%, ячменя - осталась нулевой

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 15 ноября составляет 4 тыс. 544,9 рубля против 4 тыс. 529,7 рубля за тонну неделей ранее, сообщает Минсельхоз.

После четырех недель снижения она вновь начала расти. Пока на 0,3%.

На ячмень пошлина четвертую неделю подряд сохраняется на нулевом уровне. Пошлина на кукурузу снизилась до 1 тыс. 102 рублей с 1 тыс. 291,2 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $253,1 за тонну на пшеницу ($252,2 неделей ранее), $165,5 - на ячмень ($165,4), $188 - на кукурузу ($190,4).

Пошлины будут действовать по 21 ноября включительно.

Как сообщалось, с июня 2023 года базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу повышена до 17 тыс. с 15 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - до 15,875 тыс. рублей с 13,875 тыс. рублей за тонну.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. С июля 2022 года ставки пошлины определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.