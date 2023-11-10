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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:22

Минюст обновил список иноагентов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Минюст РФ пополнил список иностранных агентов, включив в него двух человек – журналиста Сергея Колдобского и историка Алексея Малова, а также издание об экологии "Кедр.медиа" и проект "Гроза". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Колдобский, по данным министерства, "осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа РФ и принимал участие в создании сообщений и материалов иностранных агентов".

Малов, как отмечается, проживает за пределами РФ. Ему вменяется участие в создании материалов иностранных агентов, а также "распространение недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

По информации ведомства, проект "Гроза" участвовал в формировании негативного образа РФ, "распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере образования", "пропагандировал образовательную иностранную организацию, признанную нежелательной на территории РФ".

"Кедр.медиа", как сообщается, участвовал в распространении информационных материалов иноагентов, а также "недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе в сфере экологии и природоохранной деятельности".

Минюст РФ Сергей Колдобский Алексей Малов Кедр.медиа Гроза
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