Житель белгородского села получил ранение при атаке украинского дрона
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Грайворонского городского округа.
"Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг. По его словам, в результате падения беспилотника с последующей детонацией один мужчина получил осколочные ранения ног.
Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, добавил Гладков.
По данным губернатора, в результате взрыва также поврежден один автомобиль.