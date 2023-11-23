Житель белгородского села получил ранение при атаке украинского дрона

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с украинской стороны территории Грайворонского городского округа.

"Село Козинка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг. По его словам, в результате падения беспилотника с последующей детонацией один мужчина получил осколочные ранения ног.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу, добавил Гладков.

По данным губернатора, в результате взрыва также поврежден один автомобиль.