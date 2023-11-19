Один человек погиб и трое пострадали из-за урагана в Алтайском крае

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В результате урагана, прошедшего в воскресенье в Алтайском крае, есть погибший и несколько пострадавших.

"По информации министерства здравоохранения Алтайского края, в результате прохождения опасных метеоявлений по различным причинам травмировано четыре человека, из них один погиб", - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по краю в воскресенье.

На территории металлобазы в Барнауле ветер уронил грузовой козловой кран, никто не пострадал. Зафиксировано падение более 200 деревьев, говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, по данным ПАО "Россети Сибирь", остаются отключенными от электроэнергии 44 населенные пункта в девяти муниципальных образованиях. Восстановлено электроснабжение в 148 населенных пунктах.

На автомобильных дорогах края перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано, проезд обеспечен во всех направлениях, добавили в пресс-службе.