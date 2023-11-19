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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:56

Поваленное ветром дерево убило двух человек в Новокузнецке

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Два человека погибли после падения дерева на автомобиль из-за ураганного ветра в Новокузнецке Кемеровской области, сообщает пресс-служба управления СКР по региону.

По данным ведомства, погибшие - 58-летний мужчина и 60-летняя женщина, они находились в автомобиле, который ехал по двору многоквартирного дома.

Также в машине находились 71-летняя женщина и 72-летний мужчина, которые выжили, но получили травмы и госпитализированы.

В РоссииВодоснабжение и отопление нарушены в кузбасском Новокузнецке из-за ураганаЧитать подробнее

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).

В воскресенье мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил об объявлении в городе режима повышенной готовности в связи с ураганным ветром.

Ранее сообщалось, что в нескольких регионах Сибири из-за сильного ветра нарушено электроснабжение, без света остались десятки тысяч абонентов.

Новокузнецк Кемеровская область
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