Микропредприятие хочет взыскать 337 млн рублей с завода холодильников "Бирюса"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Красноярское ООО "Фирма "Мастер"" подало в Арбитражный суд Красноярского края иск о взыскании с ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса" (КЗХ) 337 млн рублей, говорится в материалах суда.

Иск касается неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по аренде недвижимого имущества., другие детали не раскрываются.

Иск был подан в суд 20 ноября и пока не принят к рассмотрению.

ООО Фирма "Мастер" зарегистрировано в 1997 году и относится к классу микропредприятий. Компания занимается оптовой торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами. Фирма полностью принадлежит местному ООО "Стройпрестиж".

По итогам 2022 года компания получила 3,6 млн рублей чистой прибыли против убытка в размере 1,5 млн рублей годом ранее, выручка составила 19 млн рублей.

Красноярский завод "Бирюса" производит холодильники и холодильное оборудование, посудомоечные и стиральные машины, а также медицинское оборудование. По последним данным на 2021 год, 96,74% акций завода принадлежали члену совета директоров ОАО "КЗХ" Павлу Городову.

Чистая прибыль предприятия по итогам 2022 года составила 124,2 млн рублей при выручке в 11,8 млрд рублей.

В конце февраля 2023 года в складских помещениях в Красноярске, где хранилась готовая продукция завода, произошел крупный пожар площадью 13,2 тысячи кв. м. "Бирюса" оценила ущерб от пожара в 380 млн рублей.