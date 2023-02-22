Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

Пожар на складе холодильников в Красноярске охватил почти 13 тыс. кв. м

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 12,5 тысяч квадратных метров, сообщает в среду пресс-служба МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до 12,5 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 7 тыс. кв. м.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили "Интерфаксу", что большую часть горящего здания занимает склад готовой продукции завода холодильников "Бирюса". Ведомство организовало проверку по факту пожара.

К тушению привлечены 123 человека и 43 единицы техники.

Вблизи возгорания на складе в Красноярске специалисты Роспотребнадзора зафиксировали загрязнение воздуха в районе жилой застройки.

Красноярск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Россия будет соблюдать ограничения по числу носителей ядерных зарядов в рамках ДСНВ

Корабли РФ, КНР и ЮАР проведут артиллерийские стрельбы на учениях в Индийском океане

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Путин заявил, что ждет визита Си Цзиньпина

Около 200 мостов и дорог в РФ реконструируют и достроят в 2023 году по нацпроекту

Два человека погибли при взрыве на месторождении "НОВАТЭКа" в ЯНАО

Дума наделила кабмин РФ правом приостанавливать публикацию статистических данных

Госдума приняла закон о приостановке участия РФ в ДСНВ

Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

Ручной вариант стыковки корабля "Союз МС-23" с МКС предусмотрен не будет

МЧС назвало фейком информацию о воздушной тревоге в некоторых регионах РФ

Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы

Законопроект о приостановке участия РФ в ДСНВ рекомендован к принятию комитетом Госдумы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });