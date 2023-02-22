Пожар на складе холодильников в Красноярске охватил почти 13 тыс. кв. м

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе в Красноярске выросла до 12,5 тысяч квадратных метров, сообщает в среду пресс-служба МЧС РФ.

"Площадь пожара увеличилась до 12,5 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляла 7 тыс. кв. м.

В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили "Интерфаксу", что большую часть горящего здания занимает склад готовой продукции завода холодильников "Бирюса". Ведомство организовало проверку по факту пожара.

К тушению привлечены 123 человека и 43 единицы техники.

Вблизи возгорания на складе в Красноярске специалисты Роспотребнадзора зафиксировали загрязнение воздуха в районе жилой застройки.