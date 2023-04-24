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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:42

Завод холодильников "Бирюса" оценил ущерб от февральского пожара на складе в 380 млн руб.

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Ущерб от пожара на территории склада ОАО "Красноярский завод холодильников "Бирюса" (КЗХ), который произошел в феврале 2023 года, составил 380 млн рублей. Об этом говорится в финотчетности компании по итогам прошлого года.

Компания отметила, что потери товарной продукции и оборудования скажутся на финансовых результатах за 2023 год.

Согласно финансовому отчету КЗХ, в 2022 году компания сократила чистую прибыль почти вдвое – до 124,2 млн рублей. Выручка при этом выросла на 26,3% – до 11,8 млрд рублей, себестоимость продаж – на 25%, до 10,9 млрд рублей.

В пояснении к бухгалтерской отчетности указано, что в 2022 году наблюдалось снижение выпуска холодильников по сравнению с 2021 годом и предыдущими тремя годами.

В конце февраля 2023 года в складских помещениях в Красноярске произошел крупный пожар площадью 13,2 тыс. кв. м. Большую часть здания занимал склад готовой продукции завода холодильников "Бирюса". В компании инцидент не комментировали.

Это ЧП – не единственное для "Бирюсы" за последние несколько лет. Так, в 2019 году на территории самого завода произошел пожар на площади 2,5 тыс. кв. м. Огнем было уничтожено большое количество готовой продукции.

Красноярский завод "Бирюса" производит холодильники и холодильное оборудование, посудомоечные и стиральные машины, а также медицинское оборудование.

Красноярск Бирюса
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