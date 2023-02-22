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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:01

В Красноярске частично обрушился горящий склад холодильников

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Строительные конструкции горящего здания склада в Красноярске частично обрушились, сообщил пожарный главе города Владиславу Логинову в видеоролике, распространенном в среду пресс-службой мэрии.

По словам пожарного, площадь возгорания возросла до 13 тыс. кв. м.

Информация об инциденте в складском здании на площади 2,5 тыс. кв. м поступила в 11:22 (07:22 по Москве). Площадь пожара на складе в Красноярске постоянно увеличивалась, в последний раз - до 12,5 тыс. кв. м.

В пресс-службе краевой прокуратуры ранее сообщали "Интерфаксу", что большую часть горящего здания занимает склад готовой продукции завода холодильников "Бирюса". Ведомство организовало проверку по факту пожара.

Красноярск
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