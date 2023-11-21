Россельхозбанк подал иск к американскому JP Morgan

Фото: Eduardo Munoz Alvarez/VIEWpress

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) подал иск в Арбитражный суд Москвы к американскому JP Morgan Chase Bank, свидетельствуют материалы в картотеке судебных дел.

Иск подан 20 ноября и пока не принят к производству.

Третьим лицом в деле указан российский дочерний банк JP Morgan - "Дж.П. Морган банк интернешнл".

"Интерфакс" направил запрос в РСХБ.

РСХБ в отличие от других крупных российских госбанков не находится под санкциями США и ЕС, однако он отключен от системы международных расчетов SWIFT. Переподключение к SWIFT было одним из требований российской стороны в рамках "зерновой" сделки между Россией, Украиной, ООН и Турцией, которое так и не было выполнено.

По данным Reuters, в апреле 2023 года американский Минфин разрешил JP Morgan обрабатывать платежи для РСХБ в рамках "зерновой" сделки. Однако уже 2 августа этот платежный канал перестал функционировать, заявлял МИД России.

Банк полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.