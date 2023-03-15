Генпрокуратура за год добилась запрета работы в России 17 зарубежных НПО

Еще 23 такие организации были признаны нежелательными

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России за 2022 год добилась запрета деятельности 17 зарубежных неправительственных организаций, еще 23 таких НПО признаны нежелательными в России, сообщил на итоговой коллегии глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Также за отчетный год прокуроры внесли требования о блокировке 125 тысяч интернет-страниц, связанных с распространением фейков об СВО и мобилизации.

"Желающих нарушить спокойствие россиян, посеять страх и панику много, используемые ими приемы с каждым разом всё изощреннее, - отметил генпрокурор. - Кратно возросла антироссийская пропаганда, призывы к насилию и противоправным публичным акциям. Данные процессы сопровождались активизацией западных неправительственных организаций и подконтрольного им российского некоммерческого сектора".

В этой связи он призвал подчиненных "продолжать работу в тесном взаимодействии с силовыми ведомствами, равно как и совместное с ними обеспечение антитеррористической защищенности критической и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей".

"Мы не раз говорили об этом, но поступающие из Киева угрозы задают совершенно иную тональность при постановке указанных задач", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, "граждане должны чувствовать себя спокойно и быть уверены в отсутствии опасности для их жизни и здоровья".