Путин изменил состав СПЧ

Из совета выведены в том числе адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом изменил состав совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В СПЧ были включены пять человек и исключены пять.

Из совета выведены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, глава "Миротворческой миссии имени генерала Лебедя" Александр Мукомолова, журналист Леонид Никитинский и глава "Независимого экспертно-правового совета" Мара Полякова.

Кроме того, из состава СПЧ исключен умерший 25 сентября научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин.

Президент включил в совет председателя благотворительного фонда "Ридовка помогает" Александра Ионова, гендиректора АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей" Элину Сидоренко, старшего научного сотрудника Института российской истории РАН Сергея Соловьева, президента благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарову, директора АНО содействия социальной интеграции инвалидов "Пространство равных возможностей" Игоря Новикова.