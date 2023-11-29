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"Балтика" собирается экспортировать пиво в ЮАР

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пивоваренная компания "Балтика", один из ведущих производителей пива в РФ, планирует экспортировать свою продукцию в ЮАР и рассматривает это государство как хаб для поставок в другие страны континента.

"Наша продукция поставляется более чем в 40 стран мира, в том числе и в ряд стран африканского континента, но пока не в ЮАР. Мы намерены открыть для пива "Балтики" рынок Южно-Африканской республики, выбрать надежного дистрибьютора и совместно наладить активные продажи качественного пива из России, а также заняться совместным продвижением нашего пива", - сообщил управляющий по экспортным продажам в страны Европы и дальнего зарубежья "Балтики" Олег Лазаренко в ходе круглого стола в рамках бизнес-миссии российских экспортеров продукции АПК в ЮАР, организованной центром "Агроэкспорт" и Минсельхозом РФ.

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По его словам, компания планирует работать как на рынке ЮАР, так и в других странах Африки, используя ЮАР как логистический хаб.

Лазаренко отметил, что "Балтика" является крупнейшим экспортером пива с долей выше 46% в продажах пива из РФ и объемом до 1 млрд литров в год.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, она управляет 8 заводами. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году. Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей.

Как сообщалось, в соответствии с указом президента 100% "Балтики" (98,56% принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Carlsberg заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

Балтика ЮАР
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