Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

С начала года в Россию ввезли 45 тысяч автомобилей Geely белорусской сборки

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - С начала 2023 года в Россию были поставлены более 45 тысяч автомобилей китайского бренда Geely белорусской сборки, сообщил изданию "СБ. Беларусь сегодня" белорусский вице-премьер Петр Пархомчик.

"Если в прошлом году заводом было произведено 25 тысяч автомобилей, то в этом году произведено более 60 тысяч, то есть уже выполнено годовое задание. Продали 59 982 автомобиля, из них практически 80% в Россию", - сказал он.

Исходя из этих данных и с учетом статистики продаж на внутреннем рынке республики, объем экспорта автомобилей Geely в Россию превышает 45 тысяч штук.

Пархомчик также сообщил, что "текущая ситуация на рынке создает предпосылки для дальнейшего расширения производства завода "БелДжи" с увеличением мощности до 120 тысяч автомобилей в год при двухсменном режиме работы".

СЗАО "БелДжи" было создано в декабре 2011 года. В ноябре 2017 года компания ввела в эксплуатацию в Минской области CKD-завод (мелкоузловая сборка) полного цикла. Производственная мощность составляет до 60 тысяч автомобилей в год с возможностью расширения. Автомобили поставляются, в том числе на российский рынок.

Петр Пархомчик Geely Белджи Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет Федерации одобрил закон о повышении пенсий военным

Путин заявил, что более 900 человек попросили РФ об эвакуации из Газы

Путин заявил, что более 900 человек попросили РФ об эвакуации из Газы

Сенаторы перенесли на год вопрос о полной компенсации вкладов в Сбербанке СССР

Совфед поддержал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы

Песков заявил, что пересмотра условий помилования участников СВО не было

Песков заявил, что пересмотра условий помилования участников СВО не было

Кремль положительно оценил сделку Израиля и ХАМАС

Первый испытательный полет импортозамещенного МС-21 запланирован на 2024 год

Аксенов объяснил отказ частных клиник Крыма делать аборты общественной инициативой

Аксенов объяснил отказ частных клиник Крыма делать аборты общественной инициативой

ФСБ сообщила о ликвидации предполагаемого боевика в Ингушетии

Россиянин получил 2,5 года за "минирование" почти 900 объектов в РФ и Белоруссии

Россиянин получил 2,5 года за "минирование" почти 900 объектов в РФ и Белоруссии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });