С начала года в Россию ввезли 45 тысяч автомобилей Geely белорусской сборки

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - С начала 2023 года в Россию были поставлены более 45 тысяч автомобилей китайского бренда Geely белорусской сборки, сообщил изданию "СБ. Беларусь сегодня" белорусский вице-премьер Петр Пархомчик.

"Если в прошлом году заводом было произведено 25 тысяч автомобилей, то в этом году произведено более 60 тысяч, то есть уже выполнено годовое задание. Продали 59 982 автомобиля, из них практически 80% в Россию", - сказал он.

Исходя из этих данных и с учетом статистики продаж на внутреннем рынке республики, объем экспорта автомобилей Geely в Россию превышает 45 тысяч штук.

Пархомчик также сообщил, что "текущая ситуация на рынке создает предпосылки для дальнейшего расширения производства завода "БелДжи" с увеличением мощности до 120 тысяч автомобилей в год при двухсменном режиме работы".

СЗАО "БелДжи" было создано в декабре 2011 года. В ноябре 2017 года компания ввела в эксплуатацию в Минской области CKD-завод (мелкоузловая сборка) полного цикла. Производственная мощность составляет до 60 тысяч автомобилей в год с возможностью расширения. Автомобили поставляются, в том числе на российский рынок.