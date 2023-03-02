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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Лукашенко предложил китайской FAW создать производство автомобилей в Белоруссии

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится в Пекине с визитом, предложил китайской автомобильной корпорации FAW создать производство автомобилей в Белоруссии. Его цитирует его пресс-служба.

"Наш интерес к вам вы знаете. Вы делаете хорошие автомобили. Если у вас есть желание и стремление работать в Беларуси - я к вашим услугам. Я хотел бы, чтобы мы создали настоящий автомобиль в Беларуси вместе с вами. И если мы хотим получить эффект и успех, это надо делать сейчас, и очень быстро, когда освободились территории и рынки для нашей будущей продукции", - сказал Лукашенко на встрече с руководством корпорации.

По его словам, он обсуждал этот проект с председателем КНР Си Цзиньпином, попросил его поддержать эту инициативу и получил согласие. По его словам, Си Цзиньпин подчеркнул, что FAW - государственная компания и он поддерживает контакты с ней белорусских специалистов.

FAW была создана в 1953 году в городе Чанчунь провинции Цзилинь и считается основателем автомобильной промышленности страны.

В Белоруссии с конца 2011 года работает белорусско-китайское совместное предприятие "БелДжи", которое занимается сборкой автомобилей Geely. В ноябре 2017 года компания ввела в эксплуатацию в Минской области CKD-завод (мелкоузловая сборка) полного цикла. Производственная мощность составляет до 60 тысяч автомобилей в год с возможностью дальнейшего расширения. ОАО "БелАЗ" владеет 58,162% акций компании, китайская Zhejiang Jirun Automobile Co. Ltd. (входит в Zhejiang Geely Holding Group) - 36,092%.

В 2022 году компания сократила выпуск автомобилей на 17%, до 25 тысяч штук, в 2023 году планирует восстановить производство до 35 тысяч штук.

FAW Белоруссия Китай Александр Лукашенко Си Цзиньпин
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