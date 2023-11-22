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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

МИД РФ опасается конфликта из-за приостановки Сеулом военного соглашения с КНДР

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Решение Сеула приостановить военное соглашение с Пхеньяном чревато перерастанием в крупномасштабный конфликт, сообщила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Такое решение Южная Корея ранее приняла в ответ на произведенный КНДР запуск военного спутника.

"21 ноября, как вам известно, КНДР осуществила заблаговременно анонсированный запуск спутника. Все это, мы видим, вызвало болезненную реакцию и Сеула, и Токио, и Вашингтона. В качестве так называемой ответной меры правительство Республики Корея приняло решение частично приостановить действие межкорейского военного соглашения от 2018 года. Оно играет важную роль в поддержании стабильности, недопущении вооруженных инцидентов в районе демаркационной линии, и все это конечно чревато перерастанием в крупномасштабный конфликт", - сказала Захарова на брифинге.

Она отметила, что "подобные шаги южнокорейской стороны не могут не вызывать сожаления".

"И обостряющаяся напряжённость вокруг полуострова является прямым следствием агрессивно-военной активности США и их союзников, которые проводят военные учения практически в режиме нон-стоп и накачивают данный субрегион вооружениями. Что касается России, то наша страна выступает за мирное урегулирование всего комплекса проблем Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами. Без внешнего давления и без шантажа", - подчеркнула она.

Ранее Пхеньян заявил об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником. Сообщалось, что ракета-носитель "Чхоллима-1" вывела на орбиту спутник "Маллиген-1". Ее запустили с полигона Тончхан-ни. За этим наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, в Пхеньяне сообщили, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

МИД РФ КНДР Южная Корея
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