Москва лидирует в России по числу ДТП с участием электросамокатов и моноколес

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В России аварийность с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в первом полугодии 2023 года выросла на 181,9% в годовом измерении, большинство таких ДТП случилось в Москве, сообщили в Научном центре безопасности дорожного движения (НЦБДД) МВД России.

"По сравнению с первым полугодием 2022 года количество ДТП увеличилось на 181,9%, число погибших - на 100%, раненых - на 183,2%", - говорится в обзоре дорожно-транспортной аварийности.

За это полугодие в Москве зарегистрировали 238 таких ДТП, в Пермском крае - 68, Тюменской области - 66, Петербурге - 64, Омской области - 63, Челябинской области - 48 и Свердловской области - 34.

Всего с начала года МВД зарегистрировало 1043 ДТП с участием СИМ, в результате которых погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний. Ранения в таких авариях получили 1082 человека, в числе которых 432 ребенка в возрасте до 16 лет.

В первом полугодии 2022 года МВД зафиксировало 370 аварий с СИМ с шестью погибшими и 382 ранеными.

Смертельные случаи в происшествиях с СИМ произошли в Башкирии, Удмуртии, Приморском крае, Новгородской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской областях, Москве, Петербурге и Севастополе.

К СИМ относятся электросамокаты, электровелосипеды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса.