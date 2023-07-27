Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Москва лидирует в России по числу ДТП с участием электросамокатов и моноколес

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В России аварийность с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в первом полугодии 2023 года выросла на 181,9% в годовом измерении, большинство таких ДТП случилось в Москве, сообщили в Научном центре безопасности дорожного движения (НЦБДД) МВД России.

"По сравнению с первым полугодием 2022 года количество ДТП увеличилось на 181,9%, число погибших - на 100%, раненых - на 183,2%", - говорится в обзоре дорожно-транспортной аварийности.

За это полугодие в Москве зарегистрировали 238 таких ДТП, в Пермском крае - 68, Тюменской области - 66, Петербурге - 64, Омской области - 63, Челябинской области - 48 и Свердловской области - 34.

Всего с начала года МВД зарегистрировало 1043 ДТП с участием СИМ, в результате которых погибли 12 человек, в том числе один несовершеннолетний. Ранения в таких авариях получили 1082 человека, в числе которых 432 ребенка в возрасте до 16 лет.

В первом полугодии 2022 года МВД зафиксировало 370 аварий с СИМ с шестью погибшими и 382 ранеными.

Смертельные случаи в происшествиях с СИМ произошли в Башкирии, Удмуртии, Приморском крае, Новгородской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Смоленской областях, Москве, Петербурге и Севастополе.

К СИМ относятся электросамокаты, электровелосипеды, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса.

МВД СИМ Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве за двое суток может выпасть до 70% месячной нормы осадков

В Москве за двое суток может выпасть до 70% месячной нормы осадков

Ректор МГУ выступил за создание филиала вуза в Африке

Новую дорогу между севером и северо-востоком Москвы запустят осенью

Новую дорогу между севером и северо-востоком Москвы запустят осенью

В Москве побит рекорд по осадкам для 26 июля, установленный в 1894 году

В Москве побит рекорд по осадкам для 26 июля, установленный в 1894 году

Свыше половины месячной нормы осадков выпало местами в Москве за час

Свыше половины месячной нормы осадков выпало местами в Москве за час

Мосгорсуд перевел экс-замглавы Минцифры Паршина из-под домашнего ареста в СИЗО

Мосгорсуд перевел экс-замглавы Минцифры Паршина из-под домашнего ареста в СИЗО

Суд отправил под домашний арест главного инженера московского ТЦ "Времена года"

Открытые бассейны с подогревом планируют создать в каждом районе Москвы

Открытые бассейны с подогревом планируют создать в каждом районе Москвы

Пассажиры в Москве с осени смогут "замораживать" годовые проездные на 14 дней

Пассажиры в Москве с осени смогут "замораживать" годовые проездные на 14 дней

В МЧС предупредили о возможной грозе в Москве утром во вторник

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });