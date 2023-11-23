В Росрыболовстве отметили, что в 2023 году не было проблемы с доставкой рыбы из ДФО

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Росрыболовство не отмечает в 2023 году проблем с хранением, перевалкой и доставкой рыбы с Дальнего Востока в центральную часть России, сообщил журналистам замруководителя ведомства Василий Соколов перед началом заседания дальневосточного научно-промыслового совета в Петропавловске-Камчатском.

"Я бы сказал, что проблемы как таковой нет. Мы в этом году неплохо подошли (к путине - ИФ) и отработали с железной дорогой. К путине были фактически расчищены холодильники. Обычно подходим - у нас около 70% загрузка холодильника, каждый год стоит вопрос, как же нам сохранить рыбу? На этот раз было всего 40% загружено, все быстро отгружалось в центральную часть нашей страны. В этом отношении путина прошла без сучка и задоринки", - сказал он.

По его словам, в 2023 году также удалось договориться о приемлемых ценах на вывоз рыбы с железнодорожными операторами.

"Вовремя остановили рост цен на подвижной состав, пришлось с ними повоевать - с операторами. К пику путины были остановлены цены на перевозку. Поэтому проблем не было", - подчеркнул Соколов.

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-октябре 2023 года увеличила перевозку рыбной продукции на 2,4% в годовом исчислении - до 620,8 тысячи тонн, сообщила пресс-служба магистрали.

В предыдущие годы периодически возникали проблемы с перевозкой рыбы, прежде всего, лососевых пород, с Дальнего Востока в европейскую часть России. В частности, для этого не хватало специализированных вагонов. В 2021 году также сообщалось о сокращении таких перевозок из-за значительного роста их стоимости. В том же году премьер-министр Михаил Мишустин обещал субсидировать РЖД потери при установлении льготных тарифов на доставку минтая из ДФО в центральную часть страны. Также обсуждалась возможность субсидирования возврата на Дальний Восток пустых рефрижераторов из-под рыбы.