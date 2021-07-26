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Мишустин пообещал дальневосточным рыбопромышленникам помочь с перевозкой рыбы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал дальневосточным рыбопромышленникам льготы для перевозки рыбы в центральную часть России.

На курильском острове Итуруп глава правительства посетил рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный", а затем представители рыбоперерабатывающей отрасли пожаловались ему на трудности с доставкой рыбы в пределах России и, в частности, обратили внимание на высокие транспортные тарифы на перевозку рыбы в сезон.

"Мы, когда готовились к визиту на Дальний Восток, то подумали об этом: подписаны два постановления, позволяющие решить эти вопросы, в частности, планируется субсидировать РЖД соответствующие потери при установлении льготных тарифов на доставку минтая в России, - сказал на это премьер. - Это пока решение текущей ситуации, но это позволит ускорить транспортную доставку и освободить соответствующие холодильные мощности, чтобы использовать их в путину".

Мишустин также пообещал "проанализировать образование цен на рыбную продукцию на каждом этапе - от вылова до прилавка" и найти способы снизить сопутствующие издержки.

Он пообещал проработать этот вопрос с Минсельхозом и РЖД.

"Но самое главное - это, конечно, тариф, и субсидирование для РЖД льготных ставок этого тарифа станет оперативным решением", - сказал премьер.

Во время этой беседы Мишустин также подтвердил, что Китай ставит барьеры для российской рыбной продукции, и поручил Минсельхозу наладить переработку рыбы на территории России.

"Есть такая проблема, что Китай ставит барьеры для наших водных биоресурсов, и это тоже проблема для того, чтобы стоимость была разумной - и на экспорт, и внутри", - сказал премьер.

На рыбоперерабатывающем компелксе "Ясны" Мишустину показали цеха по переработке рыбы и производству икры, показали рыболовецкий флот, рассказали о работе организации. Премьера особенно заинтересовал тот факт, что рыба, которая разводится на заводе и выпускается с него, через три года сама возвращается в это место.

Предприятие является поселкообразующим для поселка Китовый. Производственная мощность составляет 500 тонн готовой продукции в сутки. В ассортимент входит горбуша, мороженая кета, лососевая икра - мороженая и пробойная соленая. Число работников предприятия составляет около 600 человек.

На территории комплекса в апреле 2020 года запущен завод по производству тука - рыбной муки, которая получается при переработке отходов рыбного производства. Мощность переработки составляет около 150 тонн сырца в сутки, что позволяет получить примерно 30 тонн готовой продукции, а также 11 тонн рыбьего жира из красной рыбы или около 6 тонн - из минтая.

Рыбная мука используется для изготовления корма для скота, рыб и домашних питомцев, для удобрения почвы, иногда в пищевой промышленности (добавляется в приправы, чипсы, паштеты, консервы, полуфабрикаты).

На Курильских островах ведут добычу и переработку водных биологических ресурсов свыше 40 предприятий, численность их сотрудников составляет более 3 тысяч человек. Это около 33% от общего числа работающих в рыбной отрасли Сахалинской области.

Рыбохозяйственными предприятиями, зарегистрированными на территории Курильских островов, в прошлом году добыто около 352 тысяч тонн водных биологических ресурсов, что составило 50% от общего объема по региону.

Михаил Мишустин правительство Минсельхоз РЖД Ясный Итуруп Курилы Сахалинская область

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