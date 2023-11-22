Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

На границе России с Финляндией в очереди около 300 человек

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Прохождения границы между Россией и Финляндией через пункт пропуска "Салла" (Кандалакшский район, Мурманская область) ожидают около 300 человек, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ночь на среду.

"Как многие из вас уже знают, на границе с Финляндией у КПП "Салла" (Кандалакшский район) сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом (...) И порядка 300 человек из более чем десяти иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу", - сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор выразил уверенность, что затор возник по вине Финляндии.

"Со своей стороны оказываем всестороннюю поддержку, чтобы они (ожидающие - ИФ) не стояли на морозе в условиях нашего Крайнего Севера. Мы (...) установили пункты обогрева", - добавил Чибис.

Он призвал "сохранять человеческое лицо".

Ранее, 20 ноября, глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на границе с Финляндией нет скопления беженцев. Он также сообщил, что расформирован пункт обогрева, который ранее был создан в связи со скоплением мигрантов у международного пункта пропуска "Люття".

Как сообщалось со ссылкой на агентство PAP, в финском Вартиусе началось возведение дополнительных защитных барьеров. При помощи армейской тяжелой техники, экскаваторов и кранов ставятся заборы и иные заграждения, призванные обеспечить защиту пограничного пункта пропуска от неконтролируемого наплыва иммигрантов.

Финляндия ранее закрыла несколько пропускных пунктов на границе с Россией.

Мурманская область Финляндия Республика Карелия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе

Блинкен намерен посетить Израиль на следующей неделе

Самолет США нанес удар по бойцам военизированного формирования в Ираке

ВМС США приняли стратегию киберзащиты оборонной инфраструктуры

Еврокомиссия опубликовала результаты пересмотра финпомощи ЕС Палестине

Еврокомиссия опубликовала результаты пересмотра финпомощи ЕС Палестине
Обострение палестино-израильского конфликта

Axios сообщило о двух этапах обсуждаемой сделки ХАМАС и Израиля

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников ХАМАС

Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах об освобождении заложников ХАМАС

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле
Обострение палестино-израильского конфликта

МИД Катара сообщил о значительном приближении к сделке по заложникам

МИД Катара сообщил о значительном приближении к сделке по заложникам
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });