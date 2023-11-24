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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:30

Финский омбудсмен раскритиковала закрытие почти всех КПП на границе с РФ

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Омбудсмен Финляндии по вопросам дискриминации Кристина Стенман подвергла критике решение правительства закрыть почти все пункты пересечения границы с Россией и сосредоточить принятие заявлений о предоставлении международной защиты только на одном пограничном переходе Рая-Йоосеппи.

Как заявила она в пятницу в своем пресс-релизе, "это серьезно поставит под угрозу доступ к процедуре предоставления убежища" и нарушит международные обязательства Финляндии в отношении лиц, ищущих убежища.

"Право просить убежище, невыдворение и запрет на коллективную депортацию являются ключевыми принципами законодательства ЕС и финского правопорядка. Если нет реального и эффективного доступа к процедуре предоставления убежища, существует очевидный риск нарушения абсолютного запрета на выдворение и запрета на коллективную депортацию", - считает Стенман.

Она подчеркнула, что "правительство должно изменить решение, как только отпадет необходимость в этой мере".

18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

22 ноября правительство решило закрыть до 23 декабря еще три пропуска, оставив только один, самый северный Рая-Йоосеппи, поскольку приток просителей убежища в последнее время не уменьшался.

В то же время начальник финской пограничной охраны контр-адмирал Маркку Хассинен в интервью порталу Yle выразил надежду, что решение правительства может быть отменено до Рождества.

"Лично у меня сложилось впечатление, что, возможно, решение придется рассматривать раньше", - сказал начальник погранохраны.

Финляндия ЕС Евросоюз РФ
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