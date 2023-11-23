В РФ увеличили возможности РВСН по выполнению задач ядерного сдерживания

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России стало больше современных комплексов, это увеличило возможности по выполнению задач ядерного сдерживания, заявили в Минобороны РФ в четверг по итогам заседания военного совета РВСН.

"По словам командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, продолжается активное перевооружение войск на современные ракетные комплексы как мобильного, так и стационарного базирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Выполнение запланированных мероприятий по перевооружению группировки РВСН позволило повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения и увеличить возможности группировки по выполнению задач ядерного сдерживания", - заявили в Минобороны РФ.

На заседании военного совета РВСН подведены итоги за 2023 учебный год и определены задачи на 2024 год, сообщили военные.

"В РВСН поддерживаются практические навыки личного состава по выводу ракетных полков, вооруженных подвижными грунтовыми ракетными комплексами, и выполнению задач на маршрутах боевого патрулирования и наращивается техническая оснащенность группировки за счет перевооружения на новые ракетные комплексы стационарного и подвижного базирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем отмечается, что в этом году проведены командно-штабные учения с Новосибирским и Тагильским ракетными соединениями, проверялись вопросы вывода полков с мобильными ракетными комплексами на маршруты боевого патрулирования, отрабатывались задачи всех видов обеспечения.

22 ноября Минобороны РФ сообщало, что на объекте РВСН в Калужской области погрузили в шахту очередную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Ярс" и подготовили инфраструктуру позиционного района.

Официально сообщалось, что в настоящее время комплексы "Ярс" с МБР в шахтном и мобильном вариантах составляют основу группировки РВСН.

По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

20 октября и 16 ноября Минобороны РФ сообщало об установке в шахты на объекте РВСН в Оренбургской области двух ракет нового стратегического комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент стратегических ядерных сил.