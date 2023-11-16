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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Минобороны сообщило об установке в шахту еще одной ракеты комплекса "Авангард"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что в Оренбургской области загружена в шахту еще одна ракета нового стратегического комплекса "Авангард".

"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс стационарного базирования "Авангард", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство в четверг распространило кадры транспортировки ракеты и её установки в шахту.

"Подготовлена инфраструктура позиционного района. Она включает сооружения для проведения занятий с дежурными сменами, несения боевого дежурства и отдыха личного состава", - говорится в сообщении.

Предыдущий раз Минобороны РФ 20 октября сообщало о загрузке ракеты комплекса "Авангард" в шахту на объекте Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области.

"Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", - заявили в Минобороны РФ.

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

В декабре 2019 года Минобороны РФ сообщало, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк с "Авангардом". Официально сообщалось, что боевой блок комплекса развивает скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

Российские военные заявляли, что "Авангард" станет ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.

В марте 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что боевой блок комплекса "Авангард" в полете достигает температуры почти 2 тыс. градусов, но при этом он управляется. "Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы "Авангард" температура достигает двух тысяч почти что. Это по поводу материаловедения. Ракета летит и плавится на ходу, эффект "Эскимо" создается. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется", - сказал тогда Путин.

Минобороны РФ Владимир Путин Авангард РВСН
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