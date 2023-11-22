Минобороны РФ заявило об установке в шахту очередной стратегической ракеты "Ярс"

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что на объекте Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в центре России погрузили в шахту очередную межконтинентальную баллистическую ракету "Ярс".

"В Калужской области продолжаются работы по перевооружению Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс стационарного базирования "Ярс", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство в среду распространило кадры транспортировки ракеты и подготовки к ее погрузке в шахту.

"Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма специального транспортно-загрузочного агрегата. Подготовлена инфраструктура позиционного района", - говорится в сообщении Минобороны.

"Козельское соединение - первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного (шахтного) базирования. Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс "Ярс" повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", - сказано в сообщении министерства.

Официально сообщалось, что основу группировки РВСН составляют комплексы "Ярс" с МБР в шахтном и мобильном вариантах.

По официальным данным, "Ярс" способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, ракета оснащена разделяющейся головной частью с маневрирующими боевыми блоками.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент стратегических ядерных сил.

20 октября и 16 ноября Минобороны РФ сообщало об установке в шахты на объекте РВСН в Оренбургской области двух ракет нового стратегического комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.