Минобороны РФ заявило о готовности к развертыванию еще одного полка с комплексом "Авангард"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило, что в Оренбургской области создана инфраструктура для развертывания еще одного полка со стратегическим ракетным комплексом "Авангард".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава, подготовлена", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что в соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области загружена в шахту еще одна ракета комплекса "Авангард".

"Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов", - сказано в сообщении.

Минобороны РФ опубликовало кадры транспортировки ракеты и подготовки к её загрузке в шахту.

"Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", - сказано в сообщении министерства.

В декабре 2019 года Минобороны РФ сообщало, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк с "Авангардом".

В прошлом году командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью телеканалу Минобороны РФ "Звезда" анонсировал постановку на дежурство еще одного полка с "Авангардом" к 17 декабря 2022 года.

Официально сообщалось, что боевой блок комплекса развивает скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). Разработан в реутовском НПО машиностроения (корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

Российские военные заявляли, что "Авангард" станет ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны.

В марте 2021 года президент РФ Владимир Путин заявил, что боевой блок комплекса "Авангард" в полете достигает температуры почти 2 тыс. градусов, но при этом он управляется. "Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной системы "Авангард" температура достигает двух тысяч почти что. Это по поводу материаловедения. Ракета летит и плавится на ходу, эффект "Эскимо" создается. Но при этом проходит сигнал на управление, и изделие управляется", - сказал тогда Путин.