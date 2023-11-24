Что произошло за день: пятница, 24 ноября

Освобождение палестинцев и заложников ХАМАС, проверка на складе Wildberries, отказ Карякина от участия в турнире ШОС, решение освободить паралимпийца Оскара Писториуса по УДО

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Катар объявил, что Израиль освободил 39 палестинцев в рамках соглашения с ХАМАС, все они - женщины и дети. В МИД Катара также подтвердили, что сектор Газа передал Красному Кресту 24 мирных жителя: 13 граждан Израиля, 10 граждан Таиланда и гражданина Филиппин. В свою очередь премьер-министр Таиланда сообщил об освобождении боевиками ХАМАС 12 граждан страны.

- Силовики пришли с проверкой на склад Wildberries в Электростали в рамках операции "Мигрант", сообщил собеседник "Интерфакса" в правоохранительных органах. По его словам, у работников проверяли документы, велся поиск уклонистов, им выдавали повестки. В Wildberries заявили, что приостановка работы склада грозит предпринимателям миллиардными убытками.

- ЦБ РФ ужесточил лимиты на выдачу потребкредитов и кредитных карт в I квартале 2024 года.

- Лидерами отката по итогам торгов на Московской бирже выступили бумаги Polymetal (-17,6%). Они обновили минимум с января из-за планов обмена акций. Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, обменять бумаги на новые, выпущенные на бирже МФЦА (AIX) в Казахстане.

- Ситуация со скоплением мигрантов на пункте пропуска "Салла" в Мурманской области на границе с Финляндией урегулирована, сообщил губернатор Андрей Чибис. По его словам, 55 иностранцев доставят к единственному открытому пункту "Лотта", еще около 200 иностранцев решили остаться в РФ.

- Путин призвал быстро принять закон об экспериментальных правовых режимах в ИИ. По словам президента РФ, правительство подготовило законопроект, который снимает излишние бюрократические требования и устанавливает ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу при тестировании или использовании технологий.

- Гроссмейстер Сергей Карякин не выступит в составе сборной России на турнире ШОС из-за коммерческого соревнования. Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев выразил сожаление в связи с тем, что "один из сильнейших шахматистов страны не находит время и не принимает приглашения ни участвовать в Суперфинале чемпионата России, ни играть за сборную в турнире стран ШОС".

- Осужденного паралимпийца Оскара Писториуса условно-досрочно освободят в январе. Он находился в заключении с октября 2014 года по делу об убийстве его подруги Ривы Стенкамп.

- Рекордно низкое давление - 717,9 мм - зафиксировано в Москве. Побит рекорд, установленный 24 ноября 1973 года.