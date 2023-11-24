Супертеплая погода возвращается в густонаселенные районы азиатской части России

Температура днем на Чукотке будет на 20 градусов выше нормы

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Теплая погода с температурой на 6-10 градусов выше нормы возвращается на юг Западной Сибири, превышение на 20 градусов будет на Чукотке, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На азиатскую территорию страны зима пришла, но не совсем. И это означает, что супертеплая погода возвращается в самые густонаселенные регионы азиатской части - Омскую, Новосибирскую области и Алтайский край. Там температура до середины следующей недели будет на 6-10 градусов выше нормы. Это исключительно теплая погода", - сказал синоптик.

Он уточнил, что максимальные температуры днем там будут от ноля до плюс 2 - 3 градусов.

Еще одним регионом, в котором в ближайшие дни прогнозируется очень высокая температура, стала Чукотка. "Там температура, начиная с воскресенья, будет на 15 - 20 градусов выше нормы. Максимальные температуры днем будут от ноля до минус 4, как в Москве. Но это же Чукотка", - отметил Вильфанд.