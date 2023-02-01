Бизнес предложил ввести заградительные пошлины на импорт лифтов в Россию

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В России нужно ввести заградительные пошлины на ввоз лифтов скоростью менее 2,5 м/с из Китая и других стран, заявил на конференции исполнительный директор Национального лифтового союза (НЛС) Петр Харламов.

"Мы от НЛС обращались в правительство с предложением ввести таможенные пошлины на импортные лифты со скоростью 2,5 м/с. (...) Эти лифты до 2,5 м/с делают российские производители, довольно успешно делают", - сказал он и добавил, что любые объемы российские производители готовы закрыть.

Харламов уточнил, что в сфере поставок лифтов скоростью более 2,5 м/с для высотных зданий могут присутствовать иностранные производители. Он пояснил, что российские компании пока только готовятся к производству таких лифтов.