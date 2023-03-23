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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Минстрой призвал производителей лифтов оценить свою загрузку на несколько лет вперед

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Чтобы заводы по изготовлению лифтов могли перейти на полное отечественное производство, им нужно понять свою загрузку на несколько лет вперед, заявил на совещании с производителями лифтов первый замминистра строительства Александр Ломакин.

"Мы понимаем, что на сегодняшний день есть потребность в современных отечественных лифтах. (...) В том числе, с отечественными комплектующими. (...) Для того, чтобы производители лифтового оборудования могли перестраиваться, максимально локализовывать производство, им нужно понимать свою загрузку. (...) Как минимум, на несколько лет вперед", - сказал он.

Он добавил, что Минстрой уже начал эту работу вместе с Минпромторгом. Так, завершается проработка изменений к нормативно-правовым актам, связанным с капитальным ремонтом домов и лифтовым строительством.

"Координируем эти действия как раз именно для того, чтобы максимально переходить на прямые долгосрочные контракты с производителями", - подчеркнул Ломакин.

Это позволит производителям выстраивать свои долгосрочные программы.

Замглавы Минпромторга Михаил Иванов добавил, что сейчас на рынке более 20 производителей готовой продукции. Мощности российских лифтовых заводов сейчас позволяют выпускать порядка 60 тысяч единиц продукции.

Ранее сообщалось, что Минстрой рассматривает возможность заключения долгосрочных договоров с производителями лифтов в России и странах-участниках ЕАЭС.

Минстрой Минпромторг Александр Ломакин Михаил Иванов
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