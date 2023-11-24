К единственному открытому КПП на границе РФ и Финляндии отвезут 55 иностранцев

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Ситуация со скоплением мигрантов на российско-финской границе на пункте пропуска "Салла" в Кандалакшском районе Мурманской области урегулирована, 55 иностранцев доставят к единственному открытому между Россией и Финляндией пункту пропуску - "Лотта", сообщил в пятницу губернатор Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

Еще около 200 иностранцев с правом нахождения в России доставят на автобусах в Санкт-Петербург "как ближайший крупный транспортный центр, так как они решили остаться в России", добавил губернатор.

По его данным, в четверг до закрытия "Саллы" границу успели пересечь 58 человек.

18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран.

22 ноября правительство приняло решение закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив только один, самый северный Рая-Йоосеппи (с российской стороны "Лотта" - ИФ), поскольку приток просителей убежища в последнее время не уменьшался.

22 ноября Чибис сообщал, что на "Салле" перехода через границу ожидают порядка 300 человек, 23 ноября - около 400. Ситуацию со скоплением иностранцев на границе он охарактеризовал как гуманитарный кризис.

С 23 ноября в Мурманской области введен режим повышенной готовности, на въезде в область и на территории региона установлены дополнительные КПП. Пограничники и сотрудники правоохранительных органов проверяют документы иностранных граждан на предмет законности их нахождения в России.

Чибис также заявлял, что в Мурманской области отслеживают ситуацию на российско-норвежской границе и следят за официальными сообщениями Норвегии о возможном закрытии контрольно-пропускного пункта между странами.

Единственный сухопутный пропускной пункт "Борисоглебск" (Storskog) между Россией и Норвегией находится в Печенгском округе Мурманской области.