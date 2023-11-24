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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Иноагентами признаны Михаил Касьянов и ООО "Люди"

Из реестра исключен "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб" в связи с его ликвидацией

Иноагентами признаны Михаил Касьянов и ООО "Люди"
Михаил Касьянов
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минюст включил в перечень иностранных агентов четырех физлиц и ООО "Люди", сообщает сайт ведомства.

Список пополнили бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, журналисты Идрис Юсупов и Илья Давлятчин, а также историк Илья Венявкин. Касьянов и Давлятчин сейчас находятся за границей, следует из пресс-релиза.

Венявкин, по данным Минюста, "участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами, принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов". Также он высказывался против СВО и участвует как преподаватель в международном проекте, владельцем которого является НПО, признанная в России нежелательной.

По данным Минюста, Давлятчин "осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации", негативно отзывался об СВО и распространял недостоверную информацию о политике и решениях российской власти. Также он участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов.

Касьянов также участвовал создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов и распространял фейки о решениях и политике российских властей. По данным Минюста, он "выступал против специальной военной операции на Украине, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами". Кроме того, он "наряду с лицами, включенными в реестр иностранных агентов, является членом "Антивоенного Комитета России" – объединения, деятельность которого направлена на дискредитацию внешней и внутренней политики Российской Федерации".

Юсупову вменили участие "в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов" и распространение фейков о решениях и политике российских властей. "Получал поддержку со стороны иностранных источников", сказано в пресс-релизе.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЮДИ" получало поддержку со стороны иностранных источников, осуществляло финансирование деятельности объединения, включенного в реестр иностранных агентов.

Из реестра иноагентов в связи с ликвидацией исключена общественная организация "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб".

Михаил Касьянов возглавлял правительство с 2000 по 2004 год.

Михаил Касьянов Минюст Идрис Юсупов Илья Давлятчин Илья Венявкин
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