Председателем партии "Парнас" остался Михаил Касьянов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Председателем "Партии народной свободы" ("Парнас") в ходе съезда в Москве вновь избран Михаил Касьянов, сообщают в пресс-службе партии.

"Касьянов избран председателем. За него проголосовали 66 делегатов. Такое решение принял XIX съезд партии, который проходит сегодня в Москве", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе партии в субботу.

В ходе съезда также были избраны шесть заместителей председателя - Юрий Богомолов, Андрей Зубов, Вадим Лукашевич, Владимир Мелихов, Михаил Шнейдер и Константин Мерзликин.

Кроме того, члены партии на съезде приняли решение о том, что "Парнас" будет участвовать в выборах в Госдуму в сентябре в составе объединенной оппозиционной коалиции, если она будет создана.

Также в ходе съезда делегаты договорились о том, что партия сформирует свой "список доверия". "В него мы включим тех кандидатов от разных политических сил, взгляды и программа которых не будет противоречить ценностям и установкам нашей партии", - поясняют в пресс-службе. Отмечается, что в этот список не смогут войти коммунисты, так как декоммунизация является одним из основных пунктов программы партии.

Во время съезда члены партии выступили против технологии "Умного голосования", которая была создана российским оппозиционером Алексеем Навальным. "Мы не исключаем, что будем поддерживать часть кандидатов, которые будут включены в этот список, но далеко не всех", - отмечают в пресс-службе партии.

Съезд партии состоялся в субботу в гостинице "Измайлово", в нем приняли участие около 120 делегатов.